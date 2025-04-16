"Казанова в бегах": атмосфера СССР и внимание к деталям

На Первом канале с успехом прошел сериал "Казанова в бегах". Зрители, которые четыре года ждали продолжение истории про обаятельного мошенника Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова, смогли вновь погрузиться не только в новые хитросплетения судьбы удачливого ловеласа, но и прочувствовать уникальную атмосферу конца 1970х – начала 1980х годов.