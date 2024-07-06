Эпоха Volkswagen Polo не ушла, но в Европе машины больше выпускать не будут. Компания объявила о переносе производства в Африку

Компания Volkswagen объявила, что прекращает производство малолитражки Polo в Европе. фото: Volkswagen Завод Volkswagen Navarra на днях опубликовал пресс-релиз о прекращении выпуска Polo на предприятиях в Ландабене.
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