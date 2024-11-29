Философ Дугин расшифровал послание Путина в Астане: «Точно нанесет удар»

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Русский философ и социолог Александр Дугин прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
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