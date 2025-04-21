«Стараемся для людей»: Губайдуллин поздравил работников с Днем местного самоуправления

Сегодня, в профессиональный праздник работников муниципальной власти, Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравил глав городов и районов, депутатов, муниципальных служащих, а также ветеранов органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления.
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