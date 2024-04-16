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Барселона — ПСЖ: прогноз на матч 16.04.2024, Лига чемпионов

Барселона — ПСЖ: прогноз на матч 16.04.2024, Лига чемпионов

Шансы «Пари Сен-Жермен» на выход в полуфинал после первого матча рассматриваются как минимальные. На своем поле французская команда уступила 2 : 3, и это еще не приговор, история знала немало моментов, когда отыгрывалось и не такое.

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