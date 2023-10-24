Участвующих в раздельном сборе мусора предложили поощрять

Россиян, которые участвуют в раздельном сборе мусора, предложили поощрять. Для жителей сёл и деревень это могут быть бесплатные разрешения, например, на заготовку дров и рыбы, а для жителей городов – скидки на оплату парковки и проезда в общественном транспорте.
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