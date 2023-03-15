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Игорь Лещук: «Никто не скандировал про меня, кроме фанатов «Зенита». Не понимаю, что я сделал им плохого? Зачем переходить на персоналии?»

Игорь Лещук: «Никто не скандировал про меня, кроме фанатов «Зенита». Не понимаю, что я сделал им плохого? Зачем переходить на персоналии?»

Игорь Лещук расстроен поведением фанатов «Зенита». В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти).

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