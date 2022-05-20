Глубинные старики и современная медицина

Скрин из "Мужское и женское". Не секрет, что люди у нас врачей не любят. Врачам не доверяют. Ну и посещают медицинские учреждения в случае крайней нужды.
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