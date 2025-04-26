Челябинские фирмы заманивают сотрудников бесплатным бензином и парковкой

В Челябинской области работодатели стали чаще придумывать для сотрудников дополнительные стимулы. В их числе — бесплатный паркинг и оплата расходов на бензин, рассказали аналитики сервиса по поиску работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии