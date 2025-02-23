Главаря банды расстреляли в зале суда на Шри-Ланке

Киллер притворился адвокатом, а оружие пронесла сообщница в книге-тайнике.Лидера преступной группировки Сандживу Кумара Самараратне, также известного как Ганемулле Санджива, застрелили прямо во время суда в столице Шри-Ланки, городе Коломбо.