Хиромант рассказала, как по линиям на ладони узнать, есть ли у вас ангел-хранитель Алёна Юрьева Каждый человек хотя бы раз задумывался: есть ли у него ангел-хранитель, защищающий в трудные минуты? Хиромантия утверждает, что ответ на этот вопрос можно найти… на собственной ладони.