Катастрофические потери ВСУ: В битве за Авдеевку растаяли последние резервы

На Украине задаются вопросом, куда делась миллионная армия Зеленского, если уже нет резервов даже для обороны Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскрыл информацию о состоянии укровермахта.
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