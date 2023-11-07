Катастрофические потери ВСУ: В битве за Авдеевку растаяли последние резервы

На Украине задаются вопросом, куда делась миллионная армия Зеленского, если уже нет резервов даже для обороны Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскрыл информацию о состоянии укровермахта.