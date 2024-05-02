В судах Карагандинской области новые назначения

Председатель Карагандинского областного суда Ерден Арипов представил на пленарном заседании судей, назначенных указом президента Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года, со ссылкой на областной суд сообщает корреспондент ekaraganda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии