Федор Емельяненко рассказал о смешном и серьезном контракте от UFC

Легендарный боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как президент UFC Дана Уайт хотел его «потушить», поэтому неоднократно предлагал контракты, меняя условия в зависимости от того, выступает россиянин в других промоушенах или нет.
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