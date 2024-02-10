Уже через несколько лет, по планам развития города, в Москве не останется так называемых плоскостных гаражей

Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиально важное разъяснение: если у осужденного за пьянство водителя по каким-то причинам не удалось конфисковать автомобиль, то необходимо взыскать полную стоимость