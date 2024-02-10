АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

144 подписчика

Уже через несколько лет, по планам развития города, в Москве не останется так называемых плоскостных гаражей

Уже через несколько лет, по планам развития города, в Москве не останется так называемых плоскостных гаражей

﻿﻿Металлические, кирпичные и даже деревянные ящики крайне неэффективны с точки зрения использования «золотой» московской земли и потому обречены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх