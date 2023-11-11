Голливудские актеры и студии договорились об условиях прекращения забастовки

Голливудские актеры и студии достигли предварительного соглашения для окончания забастовки. Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) организовали протесты, которые длились несколько месяцев.
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