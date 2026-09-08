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Леонов считает, что клиники мужского здоровья нужно создавать во всех регионах

Леонов считает, что клиники мужского здоровья нужно создавать во всех регионах

Клиники мужского здоровья необходимо создавать во всех регионах страны. Об этом заявил глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), слова которого приводятся во фракционном Телеграм-канале.

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