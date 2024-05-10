🦢Пропавших с Черепашьего озера лебедей нашли на закрытой частной территории Ранее сообщалось, что 8 мая с Черепашьего озера на Ай-Петри пропали лебеди.
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🦢Пропавших с Черепашьего озера лебедей нашли на закрытой частной территории Ранее сообщалось, что 8 мая с Черепашьего озера на Ай-Петри пропали лебеди.