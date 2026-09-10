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Владимирские новости

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Спасатели Владимирской области помогли доставить пациента медикам

Спасатели Владимирской области помогли доставить пациента медикам

Спасатели под руководством Кирилла Абрамова обеспечили безопасную транспортировку пациента, помогая медикам оперативно доставить его к месту оказания помощи.

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