“Ну кто не ударялся где-нибудь головой?” – Путин об инциденте с Байденом

В прошлом году Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо, где 80-летний глава государства упал во время церемонии вручения дипломов курсантам Академии Военно-воздушных сил США.
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