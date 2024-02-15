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“Ну кто не ударялся где-нибудь головой?” – Путин об инциденте с Байденом

“Ну кто не ударялся где-нибудь головой?” – Путин об инциденте с Байденом

В прошлом году Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо, где 80-летний глава государства упал во время церемонии вручения дипломов курсантам Академии Военно-воздушных сил США.

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