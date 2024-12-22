Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым в Иране

TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Тело россиянина, работавшего водителем-дальнобойщиком, обнаружено с огнестрельными ранениями несколько дней назад около города Астара в северной иранской провинции Гилян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Тегеране.