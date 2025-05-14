Сергунина: Детский фестиваль искусств пройдет в парке «Музеон»

С 31 мая по 1 июня в столичном парке «Музеон» пройдет Московский детский фестиваль искусств «Небо». Он объединит творческие коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда, сообщила заммэра Наталья Сергунина.