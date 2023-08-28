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На Украине начали задумываться о продлении транзита российского газа в Европу

На Украине начали задумываться о продлении транзита российского газа в Европу

На «EUROMORE» опубликована новая запись Якова Кедми, израильского политолога, государственного деятеля, дипломата: Посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко решил вбросить тезис о возможных вариантах продолжения поставок голубого топлива в страны ЕС.

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