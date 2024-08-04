ФАС попросила РЖД на выход. ВСМ обещала успеть в срок. Рынку предложили везти или платить. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение ФАС по сокращению участия РЖД в капиталах транспортных компаний, ТЛК и операторов, а также заявление монополии о готовности уложиться в сроки со сдачей ВСМ.
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