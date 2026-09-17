Кержаков об игре в «Мафию» в сборной: «Журналист Левин подумал, что Анюков «мафия». Саша сказал: «Ты охренел, что ли?»

Экс-футболист сборной России и « Зенита » Александр Кержаков в шоу с Игорем Джабраиловым и Дмитрием Позовым рассказал, как в национальной команде играли в «Мафию».
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