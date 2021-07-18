Славянская доктрина

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ОБРАЩЕНИЕ Ивашова и Гигаури. Вся правда о его появлении

ОБРАЩЕНИЕ Ивашова и Гигаури. Вся правда о его появлении

ОБРАЩЕНИЕ Ивашова и Гигаури. Вся правда о его появлении Недавно на Ютуб появилось интервью генерала Ивашова Л.

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Юрий Ильинов
Для тех, кто не в теме. Явно текст от Ивашова состряпали на Западе. Началось всё с английского эсминца. Путин заявил, что уничтожение одного корабля не приведёт к войне. Понятно, что настойчивость НАТО к этому приведёт. Поэтому это обращение. Сегодня сообщение: "американские ВМС покинули Чёрное море." "От греха подальше"

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