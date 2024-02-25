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На Украине сообщили о наличии ракет дальностью 700 км собственного производства

На Украине сообщили о наличии ракет дальностью 700 км собственного производства

На Украине научились создавать ракеты, способные бить по целям на расстоянии 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин в эфире телеканала «Рада».

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