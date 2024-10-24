В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании

В Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ произошел теракт со взрывами и стрельбой.Газета Sabah сообщает, что взрыв прогремел в районе Кахраманказан в Анкаре рядом с пунктом охраны турецкой корпорации TUSAŞ.
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