Трамп нокаутировал Мерфи в четвертьфинале Northern Ireland Open 2024

Джадд Трамп одержал великолепную победу над Шоном Мерфи, а Эллиот Слессор обыграл Луиса Хиткоута в четвертьфинале на турнире Northern Ireland Open 2024, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Northern Ireland Open 2024.
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