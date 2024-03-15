В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль со Светланой Захаровой

Global Look Press/Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com Постановка Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была пройти в апреле в Сеуле, отменена, сообщают организаторы мероприятия на сайте Сеульского центра искусств.