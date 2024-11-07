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Парламентская газета

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В ЕС призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

В ЕС призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Власти Германии, Польши и Франции совместно потребовали расследовать якобы нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии, а также призвали Тбилиси отменить не соответствующие «европейским ценностям» законы.

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