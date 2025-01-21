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Царьград

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Депутат Германии: Запуск «Северного потока» снизит цены на энергоносители

Депутат Германии: Запуск «Северного потока» снизит цены на энергоносители

В Германии депутат бундестага Севим Дагделен призывает возобновить работу газопровода «Северный поток» и поставки российской нефти в Шведт.

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