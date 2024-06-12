В Норильске стартовал очередной сезон студенческих трудовых отрядов. Это традиционное мероприятие прошло в Центральном районе на Комсомольской площади, в Талнахе на площади шахтеров и в Кайеркане возле торгового центра "Юбилейный".
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