Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась редкими кадрами с мужем

Экс-участница группы «Серебро» Серябкина показала совместные с мужем фото с отдыхом Уже четыре года бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина замужем за экс-сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебией.
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