В России запустили сервис на основе искусственного интеллекта для выявления питбайкеров на дорогах. Технологию тестируют в Самарской области, сообщили «Газете.
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