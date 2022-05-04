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Комсомол Китая представил список лауреатов медали Четвертого мая

Комсомол Китая представил список лауреатов медали Четвертого мая

Молодежные организации Китая обнародовали 3 мая свой ежегодный список лауреатов Китайской молодежной медали Четвертого мая — высшей награды для выдающихся молодых китайцев — в рамках 26-й церемонии награждения, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

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