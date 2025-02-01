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Крымская газета

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Выдворение мигрантов, индексация выплат и перевоспитание трудных подростков: законы февраля

Выдворение мигрантов, индексация выплат и перевоспитание трудных подростков: законы февраля

Какие соцвыплаты будут увеличены, куда отправят конфискат и нелегалов и почему не будет дополнительного выходного на 23 Февраля? «Крымская газета» изучила новинки в законодательстве, которые вступают в силу в последний месяц зимы.

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