Выдворение мигрантов, индексация выплат и перевоспитание трудных подростков: законы февраля

Какие соцвыплаты будут увеличены, куда отправят конфискат и нелегалов и почему не будет дополнительного выходного на 23 Февраля? «Крымская газета» изучила новинки в законодательстве, которые вступают в силу в последний месяц зимы.
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