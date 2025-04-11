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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики Забайкальского края принимают участие в противопожарных мероприятиях

Военные коммунальщики Забайкальского края принимают участие в противопожарных мероприятиях

На территориях, прилегающих к военным городкам завершена работа по обустройству минерализированных полос, проведена очистка на территории от остатков сухой травы и иных горючих материалов, создан запас воды и песка на объектах защиты.

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