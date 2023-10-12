Израиль — перед тотальной войной с палестинцами

«Шторм Аль-Акса» из Газы обрушит всю политику США на Ближнем Востоке и отзовется далеко за его пределами Подлинные масштабы резкого обострения ситуации в Израиле вокруг сектора Газа станут ясны только через несколько дней.
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