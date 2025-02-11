Замена Toyota Land Cruiser 300. Новейший внедорожник Tank 400, который поступил в продажу в России, получил крупное обновление. Пока только в Китае

Автомобиль Great Wall Tank 400 Hi4-T получил обновление прошивки V1.4, которое пока что распространяется в Китае и добавляет ряд усовершенствований в области ходовых характеристик, внедорожных возможностей, голосового управления и удобства эксплуатации.
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