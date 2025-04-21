В Большом Голоустном пропали мужчина и внук: идут поиски

В Большом Голоустном идут поиски пропавших 46-летнего Андрея Груздных и его 6-летнего внука Дмитрия Оглобина, которые вечером 20 апреля уехали кататься на темно-синем мотоскутере в районе реки Голоустная и перестали выходить на связь.