В Приморском крае полицейские провели День открытых дверей для ребят из пришкольного лагеря

В рамках спецпроекта МВД России «Безопасное лето» в целях профилактики несчастных случаев с детьми и подростками, а также патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский» организовали для ребят из летнего пришкольного лагеря Центра образования «Интеллект» урок мужества и экскурсию в отдел полиции.