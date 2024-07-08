В Приморском крае полицейские провели День открытых дверей для ребят из пришкольного лагеря

В рамках спецпроекта МВД России «Безопасное лето» в целях профилактики несчастных случаев с детьми и подростками, а также патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский» организовали для ребят из летнего пришкольного лагеря Центра образования «Интеллект» урок мужества и экскурсию в отдел полиции.
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