Зеркально чистый пол на несколько недель без лишних усилий – для достижения чистоты нужно добавить всего 1 ложку этого средства на ведро воды Евгения КомароваВ поисках простых и эффективных способов поддержания идеального порядка в доме многие хозяйки сталкиваются с необходимостью частых уборок.