"Все флаги в гости будут к нам". Томенко об успехах Алтайского края и новых проектах

Чем запомнился для Алтайского края ушедший 2023 год и что ждет его жителей в ближайшем году "Аппетит приходит во время еды" - так охарактеризовал подъем промышленности в Алтайском крае на фоне зарубежных санкций губернатор региона Виктор Томенко.