Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае прошлого года, не хочет мира на Украине.
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