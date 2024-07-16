Вдова погибшего при попытке покушения на Трампа отказалась говорить с Байденом

Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля, отказалась общаться с действующим главой государства Джо Байденом.
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