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Вдова погибшего при попытке покушения на Трампа отказалась говорить с Байденом

Вдова погибшего при попытке покушения на Трампа отказалась говорить с Байденом

Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля, отказалась общаться с действующим главой государства Джо Байденом.

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