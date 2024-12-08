Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону взорвало немецкие медиа

Журналист и политолог Грегор Шпицен, автор Telegram-канала @Mecklenburger_Petersburger Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону буквально взорвало немецкие медиа.
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