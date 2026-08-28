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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Галатасарая»: «Батраков будет одним из тех, кто поднимет команду на новый уровень! Мечтаю, что наши игроки поднимут кубок ЛЧ – не считаю это невозможным»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек поделился мнением о том, сможет ли новичок команды Алексей Батраков проявить себя в Лиге чемпионов.

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