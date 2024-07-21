Индия эвакуировала 4,5 тысячи студентов из охваченной протестами Бангладеш

В пресс-службе министерства иностранных дел Индии заявили, что Нью-Дели эвакуировал 4,5 тыс. студентов из Бангладеш, где не прекращаются беспорядки, начавшиеся после протестов против системы квотирования при трудоустройстве.
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