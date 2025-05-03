Турки Аль аш-Шейх: «Верю, что Гарсия вернется сильнее, чем когда-либо»

«Недавно у меня состоялся разговор с Райаном, я от всего сердца поддерживаю его. Верю, что он вернется сильнее, чем когда-либо», – написал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.